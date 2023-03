CET anuncia que 100% das vias de SP terão trânsito monitorado

Vias monitoradas foram ampliadas de 868 km para 20.000 km por meio de uma parceria com um aplicativo de mobilidade

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/06/2021 Trânsito na Marginal Tietê, em São Paulo



A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) ampliou a medição do trânsito na cidade de São Paulo e 100% das vias serão monitoradas. No site da CET estão disponibilizados os números absolutos de lentidão em tempo real referentes a todas as ruas e avenidas da capital paulista. As vias monitoradas foram ampliadas de 868 km para 20.000 km. As áreas já eram monitoradas pela CET, mas não consideradas no cálculo do trânsito. A ampliação do serviço surgiu por meio de uma parceria entre a empresa municipal e um aplicativo de mobilidade, conforme divulgado durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3. Antes a medição era feita apenas no centro expandido, agora o mapeamento da CET vai enviar os indicadores de congestionamento do banco de dados do aplicativo Waze para toda a população. O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, explicou que a base de dados agora é diferente. Se hoje a média de trânsito da cidade de São Paulo é de 110 km por dia, com mais dados analisados o número vai aumentar.

“Hoje quando a gente escuta na imprensa e pega nas informações online têm de 100 km a 120 km de congestionamento. Isso vai mudar. Vai começar a falar que tem 2.000 km de congestionamento, porque a nossa base mudou”, declarou Teixeira. Segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a expectativa é de que o trânsito na capital melhore porque o cidadão terá mais informação para escolher a melhor alternativa de rota: “A gente tem o monitoramento agora de 100%. A sociedade vai poder acompanhar melhor essa questão do trânsito e da lentidão e se organizar melhor. Isso é uma parceria da CET com a empresa Waze e a gente vai poder, com esse trabalho, ajudar com que as pessoas se organizem melhor, se preparem melhor e se planejem melhor, para que a gente possa minimizar o trânsito”.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, para melhorar o serviço de fiscalização com a nova demanda, um concurso será aberto, ainda sem data definida, para a contratação de 254 funcionários, entre agentes e engenheiros de trânsito. A parceria da CET com o aplicativo já existe desde 2016, mas só agora será possível ter acesso a mais informações e repassá-las à população. De acordo com a Prefeitura, esse tipo de monitoramento com base nos dados do aplicativo de GPS se mostrou três vezes mais sensível do que o índice usado pela CET em anos anteriores pois a tecnologia permite identificar lentidões mesmo em ruas menos movimentadas.

*Com informações da repórter Soraya Lauand