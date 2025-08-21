Chefe da milícia comandava negociação de armas e dava ordens de dentro de presídio

Jefferson Jasmin, conhecido como ‘Deco’ ou ’01’, cumpre pena de 30 anos por crimes como homicídio e ocultação de cadáver, no presídio Bangu 9

Reprodução/Jovem Pan News Jefferson Jasmim, conhecido como 'Deco' ou '01', apontado como chefe de uma milícia com forte atuação na Baixada Fluminense, comandava todas as ações do grupo criminoso de dentro do presídio



Uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) revelou que Jefferson Jasmim, conhecido como “Deco” ou “01” e apontado como chefe de uma milícia com forte atuação na Baixada Fluminense, comandava todas as ações do grupo criminoso de dentro do presídio. A operação, realizada em conjunto com as forças de segurança, resultou na prisão de três suspeitos de integrar a quadrilha.

Deco 01, que já cumpre uma pena de 30 anos por crimes como homicídio e ocultação de cadáver, está detido no presídio Bangu 9, unidade prisional destinada a milicianos no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o MPRJ, mesmo encarcerado, ele ditava as ordens para a quadrilha.

Interceptações telefônicas e áudios obtidos durante a investigação comprovam que o miliciano orientava e coordenava a negociação de armas e as cobranças de taxas ilegais de segurança. As extorsões eram impostas semanalmente a comerciantes, mototaxistas, operadores de transporte alternativo e até mesmo a empresas de telefonia e internet que atuavam nas áreas dominadas pelo grupo na Baixada Fluminense. A operação desarticulou parte da estrutura financeira e operacional do grupo, que movimentava milhares de reais com as atividades criminosas.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA