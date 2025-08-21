Chefe da milícia comandava negociação de armas e dava ordens de dentro de presídio
Jefferson Jasmin, conhecido como ‘Deco’ ou ’01’, cumpre pena de 30 anos por crimes como homicídio e ocultação de cadáver, no presídio Bangu 9
Uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) revelou que Jefferson Jasmim, conhecido como “Deco” ou “01” e apontado como chefe de uma milícia com forte atuação na Baixada Fluminense, comandava todas as ações do grupo criminoso de dentro do presídio. A operação, realizada em conjunto com as forças de segurança, resultou na prisão de três suspeitos de integrar a quadrilha.
Deco 01, que já cumpre uma pena de 30 anos por crimes como homicídio e ocultação de cadáver, está detido no presídio Bangu 9, unidade prisional destinada a milicianos no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o MPRJ, mesmo encarcerado, ele ditava as ordens para a quadrilha.
Interceptações telefônicas e áudios obtidos durante a investigação comprovam que o miliciano orientava e coordenava a negociação de armas e as cobranças de taxas ilegais de segurança. As extorsões eram impostas semanalmente a comerciantes, mototaxistas, operadores de transporte alternativo e até mesmo a empresas de telefonia e internet que atuavam nas áreas dominadas pelo grupo na Baixada Fluminense. A operação desarticulou parte da estrutura financeira e operacional do grupo, que movimentava milhares de reais com as atividades criminosas.
*Com informações de Rodrigo Viga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
