Chefe do tráfico no Morro da Providência ganha direito a prisão domiciliar no Rio de Janeiro

Evanilson Silva, conhecido como Dão, é ligado à principal facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho; comportamento considerado ‘excepcional’ foi levado em conta pela Justiça

Reprodução/Jovem Pan News O traficante Evanilson Marques da Silva, o Dão, chefe do tráfico no Morro da Providência (RJ), ganhou o direito à prisão domiciliar



O chefe do tráfico do Morro da Providência, na zona central do Rio de Janeiro, Evanilson Silva, conhecido como Dão, obteve o direito de prisão domiciliar após uma decisão judicial. A medida gerou grande polêmica, considerando o histórico do criminoso, que é ligado à principal facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho. Preso em 2011, Dão foi mencionado recentemente em investigações sobre um grupo de presos que tentava cavar um túnel para uma fuga em massa do complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da capital. A Justiça concedeu a prisão domiciliar com base em seu comportamento, considerado “excepcional” enquanto estava encarcerado. Ele poderá trabalhar e viver fora do presídio das 6h30 às 15h30, mas deverá permanecer em casa durante a noite, manter contato permanente com a Justiça e comparecer regularmente ao juízo. Além disso, Dão será monitorado por tornozeleira eletrônica.

*Com informações de Rodrigo Viga