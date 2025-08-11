China pede que EUA relaxem controles de exportação de chips para IA

Interlocutores em Pequim argumentam que as restrições atuais estão prejudicando o avanço de empresas locais, incluindo a gigante tecnológica Huawei

Unsplash/bermixstudio Essas negociações fazem parte de um esforço mais amplo para destravar as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo



A China está intensificando seus esforços para convencer os Estados Unidos a relaxarem os controles de exportação sobre chips essenciais para o desenvolvimento de inteligência artificial. De acordo com o jornal Financial Times, essa demanda foi apresentada por meio de canais diplomáticos e técnicos. Interlocutores em Pequim argumentam que as restrições atuais estão prejudicando o avanço de empresas locais, incluindo a gigante tecnológica Huawei. Esses chips, quando usados em conjunto com processadores gráficos produzidos por empresas norte-americanas, são críticos tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Essas negociações fazem parte de um esforço mais amplo para destravar as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que têm sido abaladas pelas tarifas agressivas e restrições tecnológicas de Donald Trump.

A China enxerga o relaxamento dos controles como uma condição essencial para avançar em um novo acordo comercial mais abrangente. A reportagem do Financial Times sugere que um dos objetivos dessas tratativas é criar condições para um encontro presencial entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, embora ainda não haja uma data confirmada para tal reunião.

Até o momento, Washington não respondeu publicamente à proposta chinesa e continua a manter uma postura firme em relação à segurança nacional, seguindo a política de “América em primeiro lugar”. A situação está sendo monitorada de perto, com a expectativa de que novos desdobramentos possam ocorrer nos próximos dias.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA