Chuva dá trégua em SP nesta sexta, mas Sudeste segue em alerta

Temperatura em São Paulo sobe, com máxima prevista de 26ºC; instabilidades são esperadas no Norte e Centro-Oeste

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã de quinta-feira (12)



A aproximação do fim de semana traz uma mudança no tempo da cidade de São Paulo. Após dias de tempo fechado e chuva contínua, o sol volta a aparecer com mais força nesta sexta-feira (13), elevando as temperaturas. A máxima prevista para a capital paulista é de 26°C. As chuvas perdem força e passam a ocorrer de forma pontual e isolada, concentrando-se entre a tarde e o fim do dia.

Apesar da abertura de tempo em algumas áreas, um sistema de baixa pressão atmosférica que atua na costa, na altura de São Paulo e do Rio de Janeiro, mantém o estado de atenção em grande parte do Sudeste. No território fluminense, o alerta de tempestades é focado na Serra, com risco elevado para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Minas Gerais também tem previsão de tempo fechado e chuvas fortes, especialmente no Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Sul de Minas e na região central. Em Belo Horizonte, a máxima não deve ultrapassar os 24°C.

Nas outras regiões, as instabilidades mais intensas se concentram no Norte e Centro-Oeste do país. Áreas do Amapá, Amazonas, Pará, norte de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e Goiás devem registrar as chuvas mais volumosas do dia. Em contrapartida, as precipitações perdem força no Nordeste. A região Sul mantém tempo firme, sem alertas meteorológicos e com chuvas escassas e irregulares. Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e São Luís (MA) têm máximas previstas de 29°C.

Estragos no litoral paulista

As chuvas fortes previstas para o litoral de São Paulo nesta sexta-feira — englobando Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul — incidem sobre áreas que já enfrentam um cenário crítico. A região litorânea registrou graves transtornos decorrentes do volume extremo de água dos últimos dias.

Em Peruíbe, os temporais deixaram mais de 100 famílias desabrigadas em virtude de alagamentos. O município acumulou 291,5 milímetros de chuva em um intervalo de apenas 10 dias. A situação também afetou fortemente outras cidades costeiras, como Ubatuba, que registrou mais de 200 milímetros de chuva no mesmo período.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA