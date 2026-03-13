Jovem Pan > Notícias > Brasil > Chuva dá trégua em SP nesta sexta, mas Sudeste segue em alerta

Chuva dá trégua em SP nesta sexta, mas Sudeste segue em alerta

Temperatura em São Paulo sobe, com máxima prevista de 26ºC; instabilidades são esperadas no Norte e Centro-Oeste

  • Por Jovem Pan
  • 13/03/2026 08h14
MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12) Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã de quinta-feira (12)

A aproximação do fim de semana traz uma mudança no tempo da cidade de São Paulo. Após dias de tempo fechado e chuva contínua, o sol volta a aparecer com mais força nesta sexta-feira (13), elevando as temperaturas. A máxima prevista para a capital paulista é de 26°C. As chuvas perdem força e passam a ocorrer de forma pontual e isolada, concentrando-se entre a tarde e o fim do dia.

Apesar da abertura de tempo em algumas áreas, um sistema de baixa pressão atmosférica que atua na costa, na altura de São Paulo e do Rio de Janeiro, mantém o estado de atenção em grande parte do Sudeste. No território fluminense, o alerta de tempestades é focado na Serra, com risco elevado para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Minas Gerais também tem previsão de tempo fechado e chuvas fortes, especialmente no Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Sul de Minas e na região central. Em Belo Horizonte, a máxima não deve ultrapassar os 24°C.

Nas outras regiões, as instabilidades mais intensas se concentram no Norte e Centro-Oeste do país. Áreas do Amapá, Amazonas, Pará, norte de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e Goiás devem registrar as chuvas mais volumosas do dia. Em contrapartida, as precipitações perdem força no Nordeste. A região Sul mantém tempo firme, sem alertas meteorológicos e com chuvas escassas e irregulares. Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e São Luís (MA) têm máximas previstas de 29°C.

Estragos no litoral paulista

As chuvas fortes previstas para o litoral de São Paulo nesta sexta-feira — englobando Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul — incidem sobre áreas que já enfrentam um cenário crítico. A região litorânea registrou graves transtornos decorrentes do volume extremo de água dos últimos dias.

Em Peruíbe, os temporais deixaram mais de 100 famílias desabrigadas em virtude de alagamentos. O município acumulou 291,5 milímetros de chuva em um intervalo de apenas 10 dias. A situação também afetou fortemente outras cidades costeiras, como Ubatuba, que registrou mais de 200 milímetros de chuva no mesmo período.

*Com informações de Paula Nobre

