Chuva e nova onda de frio atingem litoral e capital paulista

São Paulo amanheceu com o céu encoberto, garoa e rajadas de vento nesta quarta-feira (6); Defesa Civil alerta para possíveis pontos de alagamento decorrentes da maré alta em Santos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Na capital paulista, o tempo permanece fechado, com possibilidade de garoa ao longo do dia



Nesta quarta-feira (6), o Brasil enfrenta uma diversidade de condições climáticas em suas diferentes regiões. A Defesa Civil alertou para chuvas intensas na Baixada Santista, incluindo cidades como Peruíbe e Santos, onde o acumulado já ultrapassa 40 mm. Segundo a meteorologia da Jovem Pan, uma frente fria que passou por São Paulo agora se encontra no alto mar, trazendo umidade para as áreas litorâneas do estado. Na capital paulista, o tempo permanece fechado, com possibilidade de garoa ao longo do dia, o que pode contribuir para a melhoria da qualidade do ar. Além disso, uma nova onda de frio é esperada para o final de semana, o que pode intensificar as condições climáticas adversas.

No sul do Brasil, as temperaturas estão notavelmente baixas, com geada registrada em algumas áreas do Rio Grande do Sul, como Pelotas e Bajé. O mapa de chuvas indica tempo firme na maior parte do país, exceto no litoral de São Paulo e em algumas áreas do sul. A presença de uma alta polar no oceano é responsável pelo frio nas regiões sul e sudeste. No nordeste, chuvas pontuais são esperadas em Pernambuco, enquanto no Amazonas e Roraima, a ocorrência de chuva é considerada anormal para esta época do ano. No Centro-Oeste e no interior do Nordeste, a umidade relativa do ar está preocupantemente baixa, com o Instituto Nacional de Meteorologia emitindo alertas para níveis que podem chegar a 12%, muito abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

As temperaturas variam significativamente pelo país. Em São Paulo, os termômetros marcam 20ºC, enquanto no Rio de Janeiro, onde o tempo também está fechado, a temperatura chega a 25ºC. Em Cuiabá, o calor é mais intenso, com 35ºC, e o tempo seco aumenta o risco de incêndios. A previsão destaca a necessidade de atenção às condições climáticas adversas em várias regiões, especialmente em relação à baixa umidade e ao risco de chuvas intensas.

*Com informações de Paula Nobre

