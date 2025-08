Frente fria muda o tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro

Chuva deve melhorar a qualidade do ar, que tem estado baixa devido à seca prolongada; precipitações no território paulista devem se estender até sexta-feira (8)

A previsão do tempo para esta terça-feira traz boas notícias para os paulistanos, com a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. A capital paulista e regiões próximas, incluindo o litoral e algumas áreas do interior, devem experimentar mudanças climáticas significativas. A frente fria, que atualmente se encontra na altura do Paraná, está se deslocando e deve atingir São Paulo e o Rio de Janeiro ainda hoje, trazendo chuvas generalizadas. Essa precipitação é esperada para melhorar a qualidade do ar, que tem estado baixa devido à seca prolongada.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outras regiões do Brasil também estão em alerta para precipitações. A faixa leste do Nordeste e áreas do Amazonas podem enfrentar chuvas mais intensas. No Sul do país, instabilidades climáticas são previstas para os três estados da região, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. No entanto, o tempo seco e firme deve persistir no Triângulo Mineiro, norte e áreas centrais de Minas Gerais. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos em Goiás e Brasília, onde o sol deve predominar, elevando as temperaturas.

As temperaturas máximas para hoje variam significativamente pelo país. Em Cuiabá, os termômetros devem marcar 29ºC, enquanto Palmas pode atingir 33ºC. Em contraste, São Paulo deve registrar uma máxima de 18ºC, com a temperatura não ultrapassando esse valor devido à frente fria. No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 25ºC, e em Porto Alegre, 16ºC. A expectativa é de que as chuvas em São Paulo continuem até sexta-feira (8), proporcionando um alívio para a seca e melhorando as condições atmosféricas na região.

Com a chegada da frente fria, os paulistanos devem se preparar para dias mais úmidos e frescos, uma mudança bem-vinda após um período de seca prolongada. As chuvas não apenas ajudarão a melhorar a qualidade do ar, mas também contribuirão para a recuperação dos reservatórios de água, que têm enfrentado níveis críticos. A população é aconselhada a se manter informada sobre as condições climáticas e a tomar precauções, especialmente em áreas propensas a alagamentos.

