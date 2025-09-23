Chuva intensa atinge o Sudeste nesta terça-feira

Com tempo nublado e temporais, o início da semana foi marcado por transtornos no estado de São Paulo, que resultaram em 18 feridos e 20 desalojados

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO A capital paulista ainda enfrenta instabilidade, com tempo nublado e possibilidade de chuvas fracas



A previsão do tempo para esta terça-feira (23) no Brasil aponta para uma instabilidade climática em várias regiões do país. O início da semana foi marcado por fortes chuvas no estado de São Paulo, que resultaram em 18 feridos e 20 desalojados. A capital paulista ainda enfrenta instabilidade, com tempo nublado e possibilidade de chuvas fracas. No entanto, o alerta de chuvas fortes se desloca para outras áreas do Sudeste, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde a população deve se preparar para possíveis transtornos.

No Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul sofreu com a passagem de uma frente fria no fim de semana, que causou estragos significativos e deixou 71 pessoas desalojadas. Para esta terça-feira, a previsão é de tempo firme devido a uma alta pressão atmosférica. No entanto, uma massa de ar polar na retaguarda da frente fria está provocando uma queda nas temperaturas, com possibilidade de geada na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, região central de Santa Catarina e sul do Paraná. Os moradores dessas áreas devem estar atentos às condições climáticas adversas.

As temperaturas variam significativamente em diferentes regiões do país. Em São Paulo, a mínima é de 13°C e a máxima de 20°C, refletindo o clima mais ameno e úmido. Goiânia, por outro lado, registra uma mínima de 20°C e uma máxima de 30°C, com possibilidade de chuva, indicando um clima mais quente e instável. Em Vitória, a mínima é de 21°C e a máxima de 28°C, com previsão de 9.9 mm de chuva, enquanto Palmas, no Tocantins, tem mínima de 24°C e máxima de 33°C, também com possibilidade de precipitação. Essas variações destacam a diversidade climática do Brasil.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA