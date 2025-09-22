Jovem Pan > Notícias > Brasil > Temporal provoca estragos, cancela voos e deixa milhares sem luz em São Paulo

Temporal provoca estragos, cancela voos e deixa milhares sem luz em São Paulo

Corpo de Bombeiros contabilizou 284 chamados para quedas de árvores, além de ocorrências de enchentes e desmoronamentos; parte do teto da Estação Brás desabou

  • Por da Redação
  • 22/09/2025 16h43 - Atualizado em 22/09/2025 16h48
  • BlueSky
Nino Cirenza/Ato Press/Estadão Conteúdo A queda de uma árvore bloqueou parcialmente as duas vias da Avenida 9 de Julho, na altura do Viaduto Major Quedinho, na região central de São Paulo Queda de uma árvore bloqueou parcialmente as duas vias da Avenida 9 de Julho, na altura do Viaduto Major Quedinho, na região central de São Paulo

Fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21) e provocaram uma série de transtornos nesta segunda-feira (22). A Defesa Civil estadual informou que ao menos oito pessoas ficaram feridas em diferentes municípios, enquanto milhares de residências e comércios sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica. Entre as ocorrências mais graves está um acidente em Peruíbe, no litoral paulista, onde a estrutura de uma tenda montada para o Festival Reggae & Arte desabou, deixando cinco feridos — quatro em estado leve e um grave.

No interior, houve registros de quedas de árvores e destelhamentos em cidades como Dracena, Marabá Paulista, Ourinhos e Sagres. Na capital, os ventos chegaram a 98 km/h no Campo de Marte e a 87 km/h no aeroporto de Congonhas, que registrou goteiras e precisou desviar e cancelar voos. Parte do teto da Estação Brás, ponto de integração entre Metrô e CPTM, também desabou. O Corpo de Bombeiros contabilizou 284 chamados para quedas de árvores, além de ocorrências de enchentes e desmoronamentos. Na Avenida Nove de Julho, uma árvore interditou a via e outras atingiram veículos estacionados na região central.

Motoristas enfrenta forte chuva na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo

Chuva deixou o céu escuro em plena tarde em São Paulo (Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo)

O fornecimento de energia foi severamente afetado. A Enel informou que cerca de 900 mil clientes ficaram sem luz no pico da ocorrência, especialmente em cidades do ABC e em bairros da zona sul e oeste da capital. No início da tarde, o número de imóveis sem energia ainda passava de 570 mil. A empresa afirmou ter reforçado as equipes em campo e que a causa de parte do apagão foi um desligamento em subestação da Isa Energia Brasil.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O mau tempo também impactou a aviação. No aeroporto de Guarulhos, 15 voos foram alternados e sete cancelados. Em Congonhas, passageiros registraram alagamento no saguão próximo ao portão 4. Diante do cenário, a Defesa Civil emitiu alerta severo por SMS para moradores da capital e da Grande São Paulo, recomendando que todos busquem abrigo e evitem deslocamentos em áreas de risco.

Leia também

Queda de árvores na Alameda Santos, em São Paulo, deixa via interditada
ONU alerta para seca histórica na Amazônia

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >