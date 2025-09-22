Temporal provoca estragos, cancela voos e deixa milhares sem luz em São Paulo

Corpo de Bombeiros contabilizou 284 chamados para quedas de árvores, além de ocorrências de enchentes e desmoronamentos; parte do teto da Estação Brás desabou

Nino Cirenza/Ato Press/Estadão Conteúdo Queda de uma árvore bloqueou parcialmente as duas vias da Avenida 9 de Julho, na altura do Viaduto Major Quedinho, na região central de São Paulo



Fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21) e provocaram uma série de transtornos nesta segunda-feira (22). A Defesa Civil estadual informou que ao menos oito pessoas ficaram feridas em diferentes municípios, enquanto milhares de residências e comércios sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica. Entre as ocorrências mais graves está um acidente em Peruíbe, no litoral paulista, onde a estrutura de uma tenda montada para o Festival Reggae & Arte desabou, deixando cinco feridos — quatro em estado leve e um grave.

No interior, houve registros de quedas de árvores e destelhamentos em cidades como Dracena, Marabá Paulista, Ourinhos e Sagres. Na capital, os ventos chegaram a 98 km/h no Campo de Marte e a 87 km/h no aeroporto de Congonhas, que registrou goteiras e precisou desviar e cancelar voos. Parte do teto da Estação Brás, ponto de integração entre Metrô e CPTM, também desabou. O Corpo de Bombeiros contabilizou 284 chamados para quedas de árvores, além de ocorrências de enchentes e desmoronamentos. Na Avenida Nove de Julho, uma árvore interditou a via e outras atingiram veículos estacionados na região central.

O fornecimento de energia foi severamente afetado. A Enel informou que cerca de 900 mil clientes ficaram sem luz no pico da ocorrência, especialmente em cidades do ABC e em bairros da zona sul e oeste da capital. No início da tarde, o número de imóveis sem energia ainda passava de 570 mil. A empresa afirmou ter reforçado as equipes em campo e que a causa de parte do apagão foi um desligamento em subestação da Isa Energia Brasil.

O mau tempo também impactou a aviação. No aeroporto de Guarulhos, 15 voos foram alternados e sete cancelados. Em Congonhas, passageiros registraram alagamento no saguão próximo ao portão 4. Diante do cenário, a Defesa Civil emitiu alerta severo por SMS para moradores da capital e da Grande São Paulo, recomendando que todos busquem abrigo e evitem deslocamentos em áreas de risco.

