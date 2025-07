Chuvas causam mortes e deixam desaparecidos na China

Região de Pequim é uma das mais afetadas pelas enchentes; mais de 10 mil casas estão sem energia elétrica e reservatório de Minum registra o maior nível de entrada de água desde 1951

EFE/EPA/XINHUA Pessoas limpam a área após uma enchente no condado de Wuqi, na cidade de Yan'an, província de Shaanxi, na China



Nos últimos dias, o norte da China tem enfrentado uma situação crítica devido a fortes chuvas e inundações que resultaram na morte de quatro pessoas, enquanto outras permanecem desaparecidas. A região ao redor de Pequim foi uma das mais afetadas, levando as autoridades a emitirem alertas de inundação em 11 províncias e a ativarem o nível máximo de emergência na capital. Em Baoding, a estação Fuping registrou um recorde de 145 mm de chuva por hora, o que resultou em duas mortes e deixou outras duas pessoas desaparecidas. Pequim, especialmente o distrito de Nium, viu mais de 4.000 pessoas serem evacuadas devido aos riscos iminentes de deslizamentos e inundações.

A situação em Pequim é particularmente alarmante, com vídeos circulando na internet mostrando carros flutuando e ruas completamente inundadas. Mais de 10.000 residências ficaram sem energia elétrica, e o reservatório de Minum registrou o maior nível de entrada de água desde 1951. Em resposta à gravidade da situação, as autoridades locais declararam emergência no nível mais alto e ordenaram o fechamento de escolas, suspensão de construções e restrições de atividades externas, com previsão de até 30 cm de chuva. Para mitigar os danos, o governo chinês liberou cerca de 50 milhões de yuans, aproximadamente US$ 7 milhões, destinados a reparos de infraestrutura e recuperação de estradas e barragens.

Equipes de resgate foram mobilizadas para diversas cidades, incluindo Datong, onde um motorista está desaparecido após seu veículo ser levado pela correnteza. A mobilização de recursos e pessoal é uma tentativa de minimizar o impacto humano e estrutural das inundações. Este evento faz parte de um padrão de chuvas extremas ligadas à monção do leste asiático. As autoridades aconselham a população a seguir as orientações de segurança emitidas pelos órgãos competentes.

