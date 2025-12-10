Ciclone avança e traz mais chuva para SP

Autoridades locais estão em alerta máximo e recomendam que a população evite áreas de risco

A previsão do tempo para esta quarta-feira (10) indica a continuidade das chuvas em grande parte do estado de São Paulo e na região centro-sul do Brasil. Um ciclone extratropical, em conjunto com uma frente fria, continua a influenciar o clima, provocando chuvas intensas em áreas do sul do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Imagens do litoral norte do Rio Grande do Sul mostram a gravidade das chuvas, com carros submersos e inundações. Em Palhoça, Santa Catarina, um veículo foi arrastado por uma correnteza, resultando na morte de uma família inteira.

A situação no sul do Brasil é crítica, com destelhamentos, inundações e alagamentos. Algumas regiões superaram a média climatológica de chuva em apenas 48 horas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A previsão para hoje é de mais chuvas nessas áreas, além de Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e oeste da Bahia. Ventos fortes, que podem ultrapassar 90 km/h, são esperados em São Paulo e nos estados do sul, aumentando o risco de ressacas marítimas nos litorais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

As temperaturas começam a subir gradativamente no sudeste, com máximas de 28ºC em São Paulo e 30ºC em Cuiabá e Palmas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 22ºC. No entanto, o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, não terá uma pausa nas chuvas, com previsão de mais precipitações fortes até o final de semana. A tragédia em Palhoça, resultou na morte de um casal e um bebê.

As autoridades locais estão em alerta máximo e recomendam que a população evite áreas de risco e siga as orientações de segurança. Equipes de resgate estão mobilizadas para atender emergências e prestar assistência às comunidades afetadas.

