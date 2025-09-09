Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ciclone e frente fria levam temporais ao Sul e Sudeste

Ciclone e frente fria levam temporais ao Sul e Sudeste

No entanto, tempo seco e firme predomina na maior parte do Centro-Oeste e interior do país 

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam frio e chuva na região do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025. Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, vai trazer mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudeste do Brasil entre quinta, 7, e sexta-feira, 8. Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Há também a possibilidade de chuva no litoral sul de São Paulo

A terça-feira (9) será marcada pela atuação de um ciclone extratropical e uma frente fria que continuam a causar chuvas na região Sul do Brasil. Temporais são esperados no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. Há também a possibilidade de chuva no litoral sul de São Paulo. No Nordeste, a faixa leste, especialmente entre Sergipe e Rio Grande do Norte, pode registrar chuvas mais fortes, e no Norte do país, pancadas são previstas em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. O tempo seco e firme, no entanto, predomina na maior parte do Centro-Oeste e interior do país.

Para as principais capitais, a previsão indica que Porto Alegre terá mínima de 14°C e máxima de 20°C, com pancadas de chuva de cerca de 22mm. Em São Paulo, a temperatura varia entre 18°C e 31°C, sem previsão de chuva. Já em Cuiabá, a máxima pode chegar a 38°C, com a mínima em 24°C, enquanto Brasília terá temperaturas entre 17°C e 32°C.

*Com informações de Camila Yunes

