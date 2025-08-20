Ciclone e frente fria levam temporais e ventos fortes para a região Sul

A partir desta quarta-feira (20), o veranico, período de calor e tempo seco em pleno inverno, começa a atuar sobre o país, elevando as temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste

O Brasil enfrenta dois cenários climáticos distintos nesta quarta-feira (20). Um “veranico” — período de calor e tempo seco em pleno inverno — começa a atuar sobre o país, elevando significativamente as temperaturas. No Centro-Oeste, os termômetros podem marcar até 40°C. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as máximas chegam a 31°C, e no interior de Minas Gerais, a 35°C. Meteorologistas ressaltam que o fenômeno não se caracteriza como uma onda de calor.

Em contraste, uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança e provoca instabilidade. Há previsão de chuva, temporais e ventos fortes em diversas áreas. A região Sul é a mais afetada, com ventos que podem atingir 70 km/h. O oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o leste do Rio Grande do Sul estão em alerta para chuvas. O estado de São Paulo, incluindo a capital, também pode registrar pancadas de chuva de intensidade moderada e ventos de até 50 km/h. Essa faixa de vento se estende por Goiás, Distrito Federal e parte da região Nordeste.

Temperaturas nas Capitais:

São Paulo (SP): Mínima de 15°C e máxima de 30°C

Brasília (DF): Mínima de 13°C e máxima de 29°C.

Curitiba (PR): Mínima de 12°C e máxima de 24°C, com previsão de chuva.

Porto Alegre (RS): Mínima de 16°C e máxima de 23°C, também com chuva.

A tendência é que a chuva diminua na região Sul nos próximos dias, enquanto o calor do veranico se intensifica no restante do país.

