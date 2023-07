Ciclone se forma no litoral do Sudeste e sobe para o Nordeste; saiba o que pode acontecer

Com deslocamento do sistema rumo ao Norte, São Paulo e Rio de Janeiro podem registrar recorde de frio nesta terça-feira

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Um novo ciclone extratropical irá se formar na costa do Brasil nesta segunda-feira, 3. A informação foi dada pelo site da MetSul Meteorologia, que monitora o clima no país. O sistema se formará entre os Estados do Paraná e em São Paulo, posição considerada “muito mais ao Norte do que o habitual” para o inverno, quando os ciclones se formam mais próximos do Rio Grande do Sul. No entanto, a expectativa é de que os impactos no Brasil não devem ser fortes. “O sistema deve ter pouco impacto no Brasil, uma vez que sua intensificação deve se dar enquanto se distancia do continente”, diz o MetSul, alertando para uma possível precipitação entre o norte do litoral do Rio Grande do Sul e o sul da Bahia, com chuva irregular e, em sua maioria, em baixos volumes. No Rio de Janeiro, a baixa pressão causada pelo sistema gerou rajadas de ventos em pontos da costa, com velocidade chegando a 60 km/h. O sistema está se deslocando para a região costeira do Espírito Santo. Com o afastamento do ciclone, São Paulo terá uma terça-feira seca e com o tempo aberto, o que permitirá madrugadas frias. Diante disso, o Climatempo alerta para a possibilidade de recorde de frio na capital paulista em 2023, com a mínima podendo chegar a 9º C. O recorde atual foi registrado em 17 de junho, quando foi registrada temperatura de 9,3º C. Já no Rio de Janeiro, a mínima pode atingir 12ºC, ligeiramente abaixo do recorde de 2023: 12,4º C registrado em 21 de junho.