Cidade de São Paulo registra aumento nos casos de intoxicação em crianças

Prefeitura da capital paulista alerta para o aumento de 62% nas ocorrências em menores de cinco anos

Victoria Model/Pixabay Alvejantes, desinfetantes e amaciantes são os principais causadores de intoxicação em crianças



Nos últimos sete anos, a capital paulista registrou um aumento de 62% nas ocorrências de intoxicações em menores de cinco anos. Os medicamentos e produtos de uso domiciliar como alvejantes, desinfetantes e amaciantes, entre outros, são os principais causadores desses acidentes. Enquanto em 2016 foram registrados 167 casos de janeiro a junho, em 2023, no mesmo período, foram 271 ocorrências. Os dados são do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações (PMPCI) e correspondem a atendimentos realizados tanto na rede pública, como também na rede privada de saúde. A intoxicação é definida pelo aparecimento de sinais e sintomas prejudiciais aos seres humanos a partir do contato com determinada substância química. Os principais sintomas de intoxicação incluem vômito, salivação excessiva, dificuldade para respirar e desmaios. Em caso de suspeita, a criança intoxicada deve ser levada imediatamente à unidade de saúde mais próxima.

A Prefeitura de São Paulo dispõe dos serviços do Centro de Controle de Intoxicações (CCI), que conta com uma equipe formada por médicos e enfermeiros e tem objetivo oferecer orientações e informações por telefone, sobre o diagnóstico e tratamento das exposições tóxicas. Em caso de emergência relacionada a intoxicações, basta que o cidadão paulistano entre em contato com o CCI por meio dos telefones: 0800-771-3733 ou 5012-5311.