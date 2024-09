Cidades no Brasil estão sem chuvas há mais de cem dias

Semana começou com a passagem de uma frente fria sobre áreas das regiões Centro e Sul do Brasil

A semana começou com a passagem de uma frente fria sobre áreas das regiões Centro e Sul do Brasil. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, embora algumas áreas tenham recebido chuvas, outras, como, não foram beneficiadas. A capital paulista e a região Sul tiveram precipitações, mas em Belo Horizonte, Brasília e outras capitais, a seca persiste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte está há 151 dias sem chuva, Brasília há 147 dias e Goiânia há 145 dias. A previsão para hoje indica que a capital paulista pode ter chuvas fracas e isoladas, assim como o Rio de Janeiro e o sudoeste do Paraná. No entanto, a região Sul, incluindo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, terá tempo firme, com possibilidade de geada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Serra Catarinense.

No Sudeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro, algumas áreas do Espírito Santo também terão temperaturas mais amenas. Em contraste, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal continuarão com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. As temperaturas máximas previstas para esta terça-feira (17) são de 21 °C em São Paulo, 26 °C em Vitória e 34 °C em Brasília. A previsão de chuvas mais regulares para a região Centro-Oeste só deve ocorrer em outubro. Até lá, a seca continua a ser uma preocupação para essas áreas.

