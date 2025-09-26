Ciro Gomes culpa governador do Ceará por ataque em escola
Ex-chefe do Executivo cearense declara que há um ‘estranhamento das facções na política do Estado’; ele também responsabilizou o Ministro da Educação, Camilo Santana pela tragédia
BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁCiro Gomes responsabiliza o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pelo aumento da violência no estado
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, utilizou suas redes sociais para responsabilizar o atual governador do estado, Elmano de Freitas (PT), e o Ministro da Educação, Camilo Santana, pelo aumento da violência no estado. Ciro Gomes afirmou que há um “estranhamento das facções na política do Estado” e fez críticas após o ataque a tiros em uma escola na cidade de Sobral.
Ataque e reações:
- O incidente em Sobral resultou na morte de dois adolescentes, além de deixar três outros estudantes feridos.
- Camilo Santana (Ministro da Educação) lamentou as mortes e informou ter oferecido ao governador Elmano de Freitas equipes especializadas e apoio da estrutura federal.
- Elmano de Freitas (Governador do Ceará) determinou o reforço do policiamento na região e a criação de um gabinete extraordinário de segurança para atuar em Sobral.
- A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que está em busca dos envolvidos no ataque.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
