Ciro Gomes lança forró dizendo que muitos eleitores de Lula e de Bolsonaro pensam nele escondido

Adiantamento do jingle vem após pesquisa eleitoral que afirma que muitos ainda estão indecisos ou descontentes com a polarização entre os pré-candidatos do PT e do PL

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República pelo PDT



O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) se antecipou e lançou o seu jingle da campanha eleitoral de 2022. A música foi batizada como “forró da virada”. Nela, Ciro diz que acredita que vai virar as eleições e que os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) estão pensando em Ciro Gomes mesmo que escondido: “muitos de Lula pensam nele escondido, muitos de Bozo [sic] também se sentem atraídos”, diz a letra. O adiantamento do jingle vem após uma pesquisa eleitoral divulgada que afirma que diversos eleitores ainda estão indecisos em quem depositar o voto nas eleições deste ano e ainda descontentes com a polarização entre Lula e Bolsonaro. Ciro Gomes disse que já está se tornando “Cirão da massa” e que está tirando votos dos dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos. O vídeo com a música foi divulgado nas redes sociais com imagens nas cores verde e amarelo. Nele, Ciro aparece acompanhado por vários jovens, sendo recebido e conversando com a comunidade. As imagens estão no Twitter, Facebook e Instagram do pré-candidato.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro