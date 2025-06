Ciro Gomes negocia volta ao PSDB para disputar governo do Ceará em 2026

Tratativas, ainda em estágio inicial, contam com o apoio de figuras importantes do Partido da Social Democracia Brasileira, como Aécio Neves e o presidente da sigla, Marconi Perillo

EVARISTO SA / AFP O ex-ministro Ciro Gomes pode retornar ao PSDB, partido pelo qual atuou nos anos 1990



Ciro Gomes, uma figura histórica e influente na política brasileira, está em negociações para retornar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) após 28 anos de afastamento. A notícia, inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan, destaca que as conversas estão sendo lideradas por Tasso Jereissati, ex-presidente nacional do PSDB e um dos principais nomes do partido no Ceará. O objetivo dessas negociações é abrir caminho para que Ciro concorra ao governo do estado em 2026. As tratativas, ainda em estágio inicial, contam com o apoio de figuras importantes do PSDB, como Aécio Neves e o presidente nacional do partido, Marconi Perillo.

O PSDB, que enfrenta um momento de reestruturação após perder protagonismo em eleições recentes, vê em Ciro Gomes uma oportunidade de revitalização. O partido, que já foi um dos mais influentes do Brasil, busca recuperar sua relevância política após perder importantes quadros e a liderança no estado de São Paulo. A possível volta de Ciro ao PSDB é vista como uma tentativa de alavancar a sigla, que recentemente contratou um novo marqueteiro para ajudar na sua reconstrução. A presença de Ciro poderia trazer uma nova dinâmica e atrair eleitores que se identificam com suas propostas e visão política.

Entretanto, a situação de Ciro Gomes no Partido Democrático Trabalhista (PDT), ao qual está filiado há cerca de 10 anos, é delicada. O PDT está atualmente envolvido em um escândalo relacionado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que pode ter motivado Ciro a considerar a mudança de partido. Apesar dos desafios, analistas políticos acreditam que a participação de Ciro nas eleições é positiva, dado seu diagnóstico preciso dos problemas do Brasil. No entanto, ele enfrenta o desafio de recuperar sua credibilidade ideológica e superar o desgaste político, tanto pessoal quanto do PSDB, para que essa aliança possa ser bem-sucedida.

