Dr. Hiran rebate acusações de Soraya Thronicke e nega sabotagem à CPI das Apostas

O senador Dr. Hiran (PP-RR) repudiou as declarações feitas pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que o acusou de sabotar os trabalhos da CPI das Bets. Em nota, Hiran classificou as alegações como infundadas, sem qualquer prova, e afirmou que sempre conduziu a comissão com responsabilidade e respeito institucional. As críticas da senadora vieram após a rejeição do relatório final da CPI, ocorrido na quinta-feira (12), por 4 votos a 3.

O parecer elaborado por Soraya recomendava o indiciamento de 16 pessoas, incluindo a influenciadora Virgínia Fonseca e a advogada Deolane Bezerra. Mesmo com a derrota, a senadora afirmou que encaminhará o conteúdo à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. Segundo Dr. Hiran, a rejeição do relatório foi uma decisão colegiada, motivada por fragilidades jurídicas nos pedidos de indiciamento. Ele ainda criticou o que chamou de tentativa de uso político da comissão. “As acusações tentam transformar divergências legítimas em ataques pessoais, o que compromete a credibilidade do Senado”, afirmou.

Soraya também denunciou ter recebido ameaças veladas antes da apresentação do parecer. Em entrevistas, disse ter adotado escolta armada e recusado alimentos no Congresso por receio de contaminação. Apesar de não citar nomes diretamente, ela insinuou que as ameaças vieram de pessoas ligadas à comissão. “Se cair uma unha minha, sei de quem é a culpa”, declarou.

Sobre as denúncias, Dr. Hiran afirmou que qualquer ameaça deve ser formalmente apresentada e investigada pelas autoridades competentes. No entanto, ele alertou que não se pode utilizar esse contexto para “propagar insinuações irresponsáveis” contra outros parlamentares.

Os conflitos entre Soraya e outros membros da CPI se intensificaram após a revelação de uma viagem do senador Ciro Nogueira (PP-PI) a Mônaco em jatinho de um empresário investigado pela comissão. Soraya tentou retirá-lo da CPI, mas o pedido foi negado. Em resposta, Ciro afirmou que Soraya “não tem credibilidade”.