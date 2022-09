Cláudio Castro escolhe Thiago Pampolha como vice na chapa para governador do RJ

Político de 35 anos foi secretário estadual do Meio Ambiente de Castro e está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram @thiagopampolha.rio Cláudio Castro (PL) anunciou o substituto de Washington Reis (MDB) neste domingo, 11



A campanha do governador Cláudio Castro (PL) já definiu o substituto de Washington Reis (MDB), que estava como vice da chapa. O escolhido foi o deputado estadual Thiago Pampolha (União Brasil). O político de 35 anos foi secretário estadual do Meio Ambiente de Castro e está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2010, ele foi o mais jovem parlamentar da história a se eleger para o legislativo estadual. Anunciado em junho como candidato as vice-governador, Washington Reis representava a união do PL com o MDB na eleição para o governo do Estado. Contudo, o nome de Reis na chapa não resistiu por muito tempo e na última semana sete desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) votaram em unanimidade pelo indeferimento do registro da candidatura do ex-prefeito de Duque de Caxias como vice-governador. Reis foi condenado no Supremo Tribunal Federal (STF) por crime ambiental e loteamento irregular em seu mandato como prefeito, o que o enquadrou na Lei da Ficha Limpa e o tornou inelegível. Na semana passada, um recurso do ex-prefeito foi analisado na segunda turma do STF, que formou maioria para manter a condenação. A decisão culminou no impedimento da candidatura de Reis, que renunciou do posto na última sexta-feira, 9.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer