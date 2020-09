Cláudio Castro muda secretários e comando da Polícia Civil no RJ

A principal delas aconteceu no comando da Polícia Civil: o delegado Allan Turnowski está de volta

Reprodução/Twitter As expectativas são de que Claudio Castro promova novas mudanças no secretariado nos próximos dias



A aguardada reforma no secretariado estadual do Rio de Janeiro começou a sair do papel nesta segunda-feira (14) pelas mãos do governador em exercício Claudio Castro, em mais um sinal de que ele pretende ficar no cargo por muito tempo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está afastado por decisão do STJ por 180 dias e pode ser afastado também por determinação da Alerj. Até o momento foram quatro trocas promovidas por Castro de uma só vez. A principal delas aconteceu no comando da Polícia Civil: o delegado Allan Turnowski está de volta. Ele é um velho conhecido por já ter comandado a corporação no passado. Em 2011, no entanto, ele precisou prestar esclarecimentos à Polícia Federal durante uma operação contra policiais civis e militares fluminenses suspeitos de ligação com trafico de drogas e grupos milicianos. Na época, 30 policiais foram presos. Turnowski chegou a ser citado nas investigações e, logo depois, pediu exoneração do cargo.

O governador em exercício trocou também os comandos da Procuradoria do Estado, do Gabinete de Segurança Institucional e da Controladoria do Rio de Janeiro. O órgão ficou mais importante nos últimos meses porque passou a apurar irregularidades, fraudes e desvios em contratações feitas pelo governo fluminense. As expectativas são de que Claudio Castro promova novas mudanças no secretariado nos próximos dias. Ele também é suspeito em irregularidades na época que era vereador do município. O nome dele chegou a ser citado em operação da Polícia e MPF-RJ na semana passada. Essa operação prendeu o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, e Cristiane Brasil. No ano passado, no inicio do governo Witzel, uma fundação suspeita de participar desses esquemas, a Leão XIII, passou a ser comandada pelo então vice-governador Claudio Castro. Um aditivo de contrato de mais de R$ 20 milhões com uma empresa investigada na operação também lança suspeitas contra o governador em exercício — que nega envolvimento em irregularidades.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga