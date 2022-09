Cláudio Castro vai dividir palanque com Bolsonaro no 7 de setembro

Assessores de campanha do atual governador fluminense têm evitado, até agora, uma espécie de nacionalização da política local

Reprodução / Twitter @GovRJ Cláudio Castro durante entrevista coletiva do governo do Estado do Rio de Janeiro



A cúpula da campanha do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), decidiu que o político vai participar do desfile de 7 de setembro ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL). Assessores de campanha de Castro têm evitado, até agora, uma espécie de nacionalização da política local. O atual governador fluminense é do partido de Bolsonaro e seu principal adversário, Marcelo Freixo (PSB), é apoiado pelo ex-presidente Lula (PT). Depois de muitos debates internos, a campanha de Castro decidiu participar dos festejos do Bicentenário da Independência do Brasil. Provavelmente, o governador e o presidente estarão juntos no palco montado na orla de Copacabana, que vai receber apoiadores do presidente e autoridades.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga