CNJ aponta aumento de 225% nos julgamentos de feminicídio em quatro anos

Um levantamento alarmante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou um aumento significativo nos julgamentos de casos de feminicídio no Brasil. De acordo com os dados divulgados, houve um crescimento de 225% nos julgamentos entre 2020 e 2024. Em 2020, foram julgados 3.375 casos, enquanto em 2024 esse número saltou para 10.991. Esses dados fazem parte do painel “Violência contra a Mulher”, lançado nesta terça-feira (11) e agora acessível ao público.

Além do aumento nos julgamentos de feminicídio, o CNJ também registrou um crescimento nos novos casos julgados, que passaram de 3.500 em 2020 para 8.400 em 2024. O número de pedidos de medidas protetivas também é preocupante, com mais de 800.000 solicitações de medidas protetivas no ano passado. Destas, o judiciário brasileiro concedeu 582.100 medidas. Um ponto positivo é a redução no tempo médio de resposta para a concessão da medida, que caiu de 16 dias em 2020 para apenas 5 dias em 2024, o que pode ser crucial em situações de risco.