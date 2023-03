Colisão entre trens paralisa Linha-15 Prata do Metrô de SP

Foram acionados 40 ônibus gratuitos da operação PAESE para atender os passageiros no trecho entre Vila Prudente e Jardim Colonial

Reprodução/Twitter/@Gihfigueirah Colisão frontal ocorreu na Linha 15-Prata do monotrilho na madrugada desta quarta-feira, 8



Por volta das 4h30 desta quarta-feira, 8, dois trens da Linha 15–Prata do monotrilho colidiram entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste de São Paulo. O acidente ocorreu fora da operação comercial e apenas os operadores estavam nos trens. Inicialmente a operação foi interrompida somente nas estações onde os trens colidiram, mas às 7h a operação da Linha 15-Prata foi totalmente paralisada, as estações foram fechadas e os trens recolhidos para o Pátio Oratório, de acordo com as informações divulgadas pelo Metrô de São Paulo. As imagens indicam que a colisão foi frontal e um dos trens estava na contramão. Foram acionados 40 ônibus gratuitos da operação PAESE para atender os passageiros no trecho entre Vila Prudente e Jardim Colonial. Entretanto, usuários têm reclamado nas redes sociais e relatado problemas com a operação PAESE. “Monotrilho está tão caótico que tem uma fila humana andando quilômetros da Avenida Sapopemba em direção à Anhaia Mello. Nem sinal de PAESE e ônibus nenhum a muito tempo!”, escreveu um usuário identificado como Alexandre Almeida, no Twitter.

Questionado pela Jovem Pan sobre as razões da colisão, o Metrô respondeu que o incidente será apurado e que, no momento, não tem mais informações sobre a retomada das operações na Linha 15-Prata. O Metrô também esclareceu que um dos condutores ficaram feridos: “O operador de um dos trens teve uma luxação no braço e foi encaminhado para atendimento médico”. Confira abaixo imagens do acidente e do transtorno dos usuários.

Novo vídeo da colisão de trens do monotrilho da Linha-15-Prata do Metrô na região de Sapopemba. pic.twitter.com/ILeXAlkCV5 — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 8, 2023

Monotrilho 🚝 está tão caótico que tem uma fila humana andando quilômetros da avenida sapopemba em direção a anhaia mello. Nem sinal de PAESE e ônibus NENHUM a mto tempo! Região Jardim Planalto @SPSobreTrilhos pic.twitter.com/yKD3BcDrpC — Alexandre Almeida Austro Libertário (@oaustro11) March 8, 2023