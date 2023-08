Com 47 projetos, Petrobras terá papel vital no novo PAC

Cota da estatal será uma das principais do novo programa anunciado pelo governo federal

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Novos projetos da Petrobras poderão ser incluídos no programa



A Petrobras terá um peso significativo no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por ministros nesta sexta-feira, 11. A estimativa é de que os investimentos totais cheguem a R$ 1,7 trilhão, podendo gerar 4 milhões de empregos. A cota da Petrobras será uma das principais, com 47 projetos inclusos no programa. Dentre eles, estão o Sistema de Produção da Bacia de Campos, de Santos e Sergipe, além de oleodutos, gasodutos e compra de embarcações. Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao menos 25 embarcações serão contratadas para atender as demandas. Alguns dos projetos inclusos no PAC já estavam em andamento. Em conversa com jornalistas, Prates ressaltou que, pelo PAC ser dinâmico, novos projetos da estatal podem ser inclusos no pacote.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga