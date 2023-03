Com a ajuda de iniciativas, brasileiros deixam o país para trabalhar no exterior

Segundo associação, quase 330 mil brasileiros fizeram intercâmbio em 2022, número superior ao patamar pré-pandemia

Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo empresário do setor, demanda por intercâmbios e experiências em outros países supera patamar pré-pandemia



Cada vez mais brasileiros deixam o país para trabalhar no exterior. Neste processo, empresas oferecem ajuda fundamental. Marcelo fez as malas e se despediu das terras brasileiras pela última vez há três anos. o gerente de projeto embarcou a caminho de Quebec, no Canadá, país que já havia morado e nunca imaginou poder se tornar residente. “Eu já tinha morado no Canadá um tempo, mas em Vancouver. Sempre quis voltar para o Canadá. Comecei a estudar francês um ano antes de voltar”, conta Marcelo. Para transformar o sonho em realidade, Marcelo não precisou deixar para trás a carreira ou a família. “Eu trabalhava no Brasil, participei de um processo de entrevistas e recebi uma oferta de trabalho de uma outra empresa. Deixei toda minha vida no Brasil para partir numa nova jornada”, relata. Após um ano e meio com visto temporário no país, Marcelo conquistou autorização para morar no Canadá. Daí em diante, a decisão foi tomada: “Hoje eu tenho a minha carreira e a minha vida aqui. Hoje eu pretendo continuar”.

Por meio de um programa que recruta brasileiros para morar no Quebec, 600 pessoas já foram contratadas por empresas da província desde 2011. Esse ano, mais de 420 trabalhadores vão ser selecionados para experiência no país. Segundo a diretora de mobilidade internacional, Elisa Rinco, a iniciativa inclui oportunidades em diferentes segmentos. “Essas iniciativas foram criadas para responder à necessidade de mão de obra aqui da província. A taxa de desemprego é muito baixa e faltam trabalhadores qualificados na região. Especificamente para essa iniciativa do Brasil, é multisetor, tendo tecnologia da informação, manufatura, usinagem, área de restaurantes, área industrial e de mineração”, explica Elisa. Para participar do programa Quebec na Cabeça, é importante estar atento a algumas exigências, como a necessidade de um diploma técnico ou universitário na área desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade escolhida.

Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 30 de março. Os selecionados serão chamados para entrevistas presenciais e virtuais. A etapa final acontece entre os dias 29 e 30 de abril, em São Paulo. Dados mostram que o Brasil enviou mais jovens e adultos para terem experiências no exterior em 2022 do que em 2019, ano pré-pandemia. Segundo pesquisa da Associação das Agências de Intercâmbio, quase 330 mil estudantes realizaram intercâmbio, quase 40 mil a mais do que em 2019, mostrando crescimento de 13%. Para Celso Garcia, fundador da CI Intercâmbio, a tendência para experiências de ensino ou imigração continuam positivas para 2023. “Tirando alguns anos excepcionais, o mercado sempre foi crescente. Existe uma demanda muito grande para intercâmbio. O mercado vem se recuperando muito bem, temos demanda superior a 2019”, diz Celso. Neste sábado, São Paulo recebe a feira CI Experience, com 72 expositores de mais de 15 países. O evento acontece no Hotel Tivoli Mofarrej, próximo à Avenida Paulista, neste sábado, 18, a partir das 11h.

Confira a reportagem completa:

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto