EUA defendem que Rússia seja responsabilizada por crimes de guerra na Ucrânia

Declaração de porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA aconteceu após o Tribunal Penal Internacional determinar a prisão de Vladimir Putin

Ramil SITDIKOV / SPUTNIK / AFP Presidente russo foi alvo de decisão do TPI, mas seu governo considerou a medida como 'legalmente inválida'



Os Estados Unidos disseram que “não há dúvidas” de que a Rússia cometeu crimes de guerra durante o conflito contra a Ucrânia e defendeu que os responsáveis sejam responsabilizados. A fala foi feita um dia após o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitir um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin. Os EUA não ratificaram o Estatuto de Roma, responsável por criar o TPI, e já se opuseram a várias decisões da entidade. “O procurador do TPI é um ator independente e toma as suas próprias decisões com base nas provas que lhe são apresentadas. Apoiamos a responsabilização dos autores de crimes de guerra”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, em comunicado. “Não há dúvidas de que a Rússia está cometendo crimes de guerra e atrocidades na Ucrânia, e deixamos claro que os responsáveis por isso devem ser responsabilizados”, acrescentou a porta-voz. O governo da Rússia, por sua vez, considerou o mandado “ultrajante”, “inadmissível” e “legalmente inválido”, já que o país também não faz parte do Estatuto de Roma.

*Com informações da EFE