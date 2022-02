Com baixa adesão, Rio vai estender vacinação de crianças contra a Covid-19

Capital fluminense esperava imunizar cerca de 550 mil crianças, mas apenas 300 mil receberam a vacina

Divulgação/Governo de SP Rio de Janeiro soma 92% da população adulta imunizada com duas doses; no entanto, ao incluir as crianças, o índice recua para cerca de 88%



A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar a campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 por mais 45 dias. O motivo é a baixa adesão à imunização de 5 a 11 anos. O município considerava imunizar entre 550 mil e 560 mil crianças. No entanto, até o momento, apenas 300 mil crianças receberam a vacina, o que representa uma adesão de 45%. Inicialmente, a aplicação terminaria nesta terça-feira, 8, com a vacinação de meninos de 5 anos. Agora, a Prefeitura inicia fase de repescagem para toda a população pediátrica. Ao todo, o Rio de Janeiro soma 92% da população adulta imunizada com duas doses ou dose única. Ao incluir as crianças, o índice recua para cerca de 88% da população imunizada.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga