Com foco diplomático e comercial, Fávaro participa de reunião com embaixadores da Liga dos Estados Árabes

Encontro visa fortalecer a cooperação agropecuária, amplia o comércio bilateral e incentiva o intercâmbio em ciência e tecnologia agrícola em razão do tarifaço imposto por Trump

Divulgação / MAPA Em Brasília, na embaixada da Palestina, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou ao lado do embaixador da Palestina Ibrahim Alzeben, de um encontro de Alto Nível entre com o Conselho de Embaixadores da Liga dos Estados Árabes



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu na manhã da última quinta-feira (19) com embaixadores e representantes da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O encontro teve como principal pauta o redirecionamento de produtos brasileiros para os países árabes, uma estratégia que surge em resposta ao aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos. Essa medida tornou inviável a exportação de certos produtos brasileiros para o mercado norte-americano, exigindo uma rápida adaptação por parte do Brasil para evitar desperdícios e perdas financeiras significativas para os empresários nacionais.

Durante a reunião, estiveram presentes embaixadores de pelo menos 15 países árabes, incluindo Marrocos, Barém, Palestina, Síria e Argélia. O objetivo principal foi discutir estratégias para ampliar a parceria comercial entre o Brasil e esses países. Segundo o ministro Fávaro, a intenção de estreitar laços comerciais com os países árabes já existia antes do aumento tarifário dos Estados Unidos, mas a situação atual tornou essa estratégia ainda mais relevante. A ideia é reduzir a dependência do mercado norte-americano e fomentar um intercâmbio comercial que beneficie ambas as partes. “De tudo o que o Brasil exporta para a Liga Árabe, 75% é da agropecuária. Destaco carnes de aves, carnes bovinas, açúcar, milho, mel. O Brasil é um grande provedor de alimentos para os países árabes”, afirmou.

Ao mencionar as tarifas impostas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o ministro reforçou a importância de fortalecer as parcerias com os países árabes. “Trabalhamos muito pela ampliação dos mercados e das relações comerciais, batendo recordes na balança comercial. Só para citar alguns exemplos, conseguimos viabilizar negócios como ovos férteis para a Arábia Saudita, açaí para o Egito, além de café e suco de laranja para os Emirados Árabes Unidos. Queremos cada vez mais estar próximos, transformando amizade e diplomacia em oportunidades comerciais”, concluiu.

O governo brasileiro continua em negociações com os Estados Unidos, mas, por enquanto, aposta no multilateralismo e na abertura de mercados para novos parceiros comerciais. A expectativa é que essa troca comercial com os países árabes possa gerar um superávit para o Brasil. O ministro Fávaro destacou que, além de vender produtos brasileiros, o país também pretende importar produtos dos países árabes, fortalecendo assim a relação bilateral. Essa abordagem não apenas diversifica os mercados para os produtos brasileiros, mas também promove um equilíbrio nas relações comerciais.

