Com honras de chefe de estado, Lula se reúne com presidente Fernández e Cristina Kirchner na Argentina

Ex-presidente da República participa de ato pela democracia e recebe prêmio Azucena Villaflor 2021, pela defesa dos direitos humanos

FOTO: GABRIELA BILó / ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula desembarca nesta sexta-feira na Argentina



O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca nesta sexta-feira, 10, na Argentina, onde receberá o prêmio Azucena Villaflor 2021, entregue pelo governo do país a defensores (as) dos direitos humanos. A cerimônia será dirigida pelo presidente Alberto Fernández, com quem o Lula também vai se reunir para uma agenda na Casa Rosada, em Buenos Aires. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente também será homenageado pela luta contra o abuso da justiça para alcançar fins políticos e ilegítimos.

Ainda nesta sexta, Lula vai se encontrar com a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, para um ato na Praça de Maio em comemoração aos 38 da democracia do país e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. No sábado, 11, o petista cumprirá uma agenda de compromissos ao lado de dirigentes sindicais argentinos e lideranças da esquerda. A visita é uma retribuição ao presidente Fernández. Simpatizante do petista, o líder argentino apoiou o ‘Movimento Lula Livre’ e chegou a visitá-lo enquanto esteve preso em Curitiba.

*Com informações da repórter Caterina Achutti