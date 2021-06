Com início das inscrições na quarta-feira, estudantes se preparam para o Enem 2021

Expectativa é que tanto a versão digital quanto a impressa sejam aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro; etapa da inscrição acontece até 14 de julho

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Candidatos também podem solicitar o atendimento especial, voltado aos estudantes que necessitam de provas adaptadas, por exemplo



A Melissa Mendes Lima, de 17 anos, está se preparando desde o início do ano para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A aluna do terceiro ano do ensino médio quer tentar uma vaga no curso de Engenharia e já traçou um plano de estudos para os próximos meses. “O mais importante é fazer simulados dos ano anteriores, porque além deu saber as matérias que mais caem, eu entendo a estrutura da prova, entendo como fazer a redação, como montar a redação e os comandos das perguntas. Isso é fundamental e influencia em como montar a minha estratégia”, conta. As inscrições para o Enem 2021 começam na quarta-feira, 30 e vão até o dia 14 de julho. Para fazer o cadastro basta acessar a Página do Participante, inserir o CPF e a data de nascimento; após o preenchimento o estudante será direcionado para uma nova ficha e deve inserir os demais dados pessoais.

Durante o processo de inscrição é possível selecionar a língua estrangeira que pretende responder na prova e também a cidade em que irá participar. Nesta etapa, os candidatos também podem solicitar o atendimento especial, voltado aos estudantes que necessitam de provas adaptadas, por exemplo. Aos candidatos que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, é necessária a impressão do boleto, já que a inscrição só é confirmada após o pagamento. O coordenador pedagógico do Colégio Anglo Chácara Santo Antônio em São Paulo, Marcel Dorta, ressalta que os alunos devem fazer muitos simulados e estar por dentro dos assuntos atuais para se darem bem nas provas.

“A gente está entrando em um período de férias, acho muito importante que os estudantes possam conciliar o período de descanso, que é fundamental, com a retomada de alguns conteúdos importantes do primeiro semestre que ficaram. E além disso poder definir um plano de estudo até a prova, essa é a hora de fazer essa organização”, comenta. Tanto a versão digital quanto a impressa do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Na primeira etapa, os candidatos vão responder às questões de linguagens, ciências humanas e a redação. Já no segundo dia, será a vez de encarar as perguntas de matemática e ciências da natureza.

*Com informações da repórter Letícia Santini