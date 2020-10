Com lives, entrevistas e reuniões com moradores, candidatos seguem agenda eleitoral em SP

Os candidatos à Prefeitura da capital paulista seguem com propostas para o futuro da cidade

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas, candidato à reeleição, visitou o Hospital Municipal Integrado Santo Amaro



O candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, teve uma reunião com Guardas Civis Municipais nesta sexta-feira, 23. Boulos quer transformar a cidade de São Paulo em um exemplo de policiamento comunitário. No meu governo eu não vou expor os GMs ao constrangimento de ficar retirando cobertores de moradores de rua, jamais. Não vou expor os GMs ao constrangimento de ficar correndo atrás de trabalhadores que querem levar o pão pra casa”, afirma. Bruno Covas, candidato à reeleição, visitou o Hospital Municipal Integrado Santo Amaro. O tucano disse que o pleito de 2020 não pode ser uma continuação ou antecipação das eleições presidenciais. “População não tá fazendo essa eleição o terceiro de 2018 ou uma antecipação de 2022, ela quer saber do remédio no posto de saúde, da vaga em creche, dos ônibus, da calçada. São temas locais.”

Na Brasilândia, Arthur do Val, do Patriota participou da aula inaugural do “Jovem Capitalista”, programa inserido na área de educação do Plano de Governo. De acordo com o candidato, as escolas permaneceriam abertas todos os dias do ano, com a oferta de merenda. “Esse garoto, essa garota, eles vão gastar energia dentro da escola, não fora dela, não no baile funk, não no pancadão. Fazer com que esses jovens tenham acesso à educação financeira, direito, economia, para que eles saiam daqui engenheiros, advogados, investidores.”

Orlando Silva, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, conversou sobre educação em Cidade Ademar e assinou uma carta compromisso com a população de rua. Celso Russomanno (Republicanos) deu entrevistas, assim como Joice Hasselmann (PSL), que também participou de gravações e reuniões internas. Já Márcio França (PSB) participou de um debate na Associação Comercial de São Paulo e visitou a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Andre Matarazzo (PSD) visitou o comércio do bairro da Mooca, zona leste da capital paulista.

Marina Helou (Rede) deu entrevistas e participou de lives. Jilmar Tatto (PT) fez uma carreata pelo Campo Limpo e Capão Redondo e participou da assinatura da Carta Compromisso em Favor da sustentabilidade na Cidade de São Paulo. Levy Fideli (PRTB) visitou o Sindicato dos Comerciários no Anhangabau e concedeu entrevista. Vera Lúcia (PSTU) fez lives e entrevistas e uma reunião virtual com professores sobre a volta às aulas. O concorrente pelo PCO, Antonio Carlos, fez panfletagem no Sacomã e participou de reuniões internas e entrevistas. Filipe Sabará, que foi expulso do Novo nesta semana, não teve agenda pública.

*Com informações da repórter Nanny Cox