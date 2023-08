Com Republicanos próximo de Lula, Tarcísio avalia possibilidade de deixar o partido

Governador de São Paulo não quer que sigla participe de ministério do governo Lula

Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo Governador Tarcísio de Freitas avalia deixar o Republicanos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avalia deixar o Republicanos após um ano e quatro meses na sigla. O motivo é a possibilidade de o Republicanos fazer parte do ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com uma minirreforma ministerial sendo analisada pelo petista para acomodar o Centrão, um dos nomes cotados para ocupar cargo no primeiro escalão do governo é o do deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Ele já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Esportes, atualmente comandado por Ana Moser. Para Tarcísio, no entanto, a aliança não é aceitável. “Sou contra. Não gostaria de ver meu partido fazendo parte da base do governo”, comentou o republicano nesta quarta-feira, 9, durante solenidade de assinatura do contrato para a retomada das obras do Trecho Norte do Rodoanel. Questionado se deixaria o partido caso o Republicanos assuma algum ministério, o governador de São Paulo disse que vai discutir a situação com a sigla.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.