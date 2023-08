De novo feriado à regulamentação da prática de ‘parkour’: Alesp aprova 46 projetos

Propostas estavam em tramitação de urgência e seguem agora para sanção ou veto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Rodrigo Romeo/Alesp Presidente da Alesp, deputado André do Prado (PL) durante sessão extraordinária realizada na terça-feira, 8



A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou, em sessão extraordinária, 46 projetos de lei para serem levados ao aval do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As propostas faziam parte da lista prioritária organizada pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Vinícius Camarinha (PL). Um dos projetos, de autoria do deputado Sebastião Santos (Republicanos), propõe regulamentar a prática esportiva de “parkour” no Estado de São Paulo. Caso seja sancionado, os praticantes do esporte urbano poderão receber a nomenclatura de “atletas”. “O Parkour, também conhecido como arte do deslocamento, é uma prática física que envolve a superação de obstáculos através de saltos, corridas, escaladas e outras técnicas de movimento. Originário da França, o Parkour surgiu na década de 1980 e se tornou popular em todo o mundo nas últimas décadas. A prática já tem reconhecimento como modalidade esportiva em diversos países como o Reino Unido”, explicou Sebastião. Outro texto aprovado é de autoria do deputado Teonilio Barba (PT), que declara feriado estadual o Dia Estadual da Consciência Negra. A data, que já é feriado no município de São Paulo, é celebrada no dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Ele foi o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o Quilombo dos Palmares.

“Parlamentares de todas as regiões do Estado estão tendo a oportunidade de atender ao interesse da população”, disse o responsável pela coordenadoria de projetos aprovados. As 46 propostas estavam em tramitação de urgência desde junho. De acordo com o presidente da Casa, deputado André do Prado (PL), o trabalho para a aprovação fortalece os mandatos de todos os parlamentares da Alesp. “Vamos nos esforçar o mês inteiro para aprovar mais projetos importantes de deputados. Vamos analisar urgências e convocar congressos de comissões, para que cada deputado tenha ao menos um projeto aprovado até setembro”, afirmou.

*Com informações do repórter David de Tarso.