Com tarifa menor, CPTM inicia operação de trem expresso até Cumbica

Trecho tinha sido interrompido em março por causa da pandemia da Covid-19

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo O Expresso Aeroporto terá partidas a cada hora tanto do Aeroporto-Guarulhos quanto da Luz todos os dias da semana



Depois de quase 9 meses fechada, a Linha 13 – Jade da CPTM voltou a funcionar nesta terça-feira, 1º. O trecho liga a Estação da Luz ao Aeroporto de Guarulhos e é conhecido como Expresso Aeroporto. Ele tinha sido interrompido em março, por causa da pandemia da Covid-19. Neste retorno, a tarifa foi reduzida pela metade: caiu de R$ 8,80 para R$ 4,40. Mas essa não foi a única mudança, segundo o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy. “Uma reformulação também nas paradas. Aqui, quem sai da Luz, para nas estações Cecap e Guarulhos. Quem vem do Aeroporto-Guarulhos, para na estação Cecap, no Brás e na Luz”, disse. O Expresso Aeroporto terá partidas a cada hora tanto do Aeroporto-Guarulhos quanto da Luz todos os dias da semana. O trajeto leva cerca de 30 minutos para ser concluído.

*Com informações da repórter Nicole Fusco