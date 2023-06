Combate judicial gera corrida por saques na maior exchange de criptomoedas

Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos processou a Binance por ter supostamente burlado as leis do país

Art Rachen/Unsplash Especialista avalia que a ação reafirma o crescimento das criptomoedas



O novo combate judicial gerou uma corrida por saques na maior exchange de criptomoedas por valor de mercado: a Binance. Para se ter ideia, as casas de análises apontam que em apenas 24 horas o prejuízo da empresa chegou a cerca de US$ 780 milhões. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou a Binance por ter supostamente burlado as leis do país. Entre as 13 acusações, a SEC apontou irregularidades que envolvem inflação artificial, desvio de fundos de clientes e falsas informações sobre controle de vigilância de mercado. Segundo o advogado e especialista em criptomoedas Thiago Barbosa, ainda é cedo para afirmar, mas existe um receio de que o mercado brasileiro seja afetado a partir da situação da empresa norte-americana. “É uma empresa com atuação global. Tem brasileiros com investimentos diretos na Binance e existe sim a preocupação de que o investidor brasileiro seja lesado. Não há ainda qualquer parada de honra ou de compromisso, como trava de saques ou algo do tipo. Mas é um temor grande no mercado”, comentou. Por outro lado, o especialista avalia que a ação reafirma o crescimento das criptomoedas. Em declarações, a Binance afirmou que tem cooperado com as investigações da SEC e que também trabalha para chegar em um acordo negociado.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.