Comércio de bolsas falsificadas ocorre sem controle no centro de São Paulo

Produtos são vendidos de acordo com o acabamento que recebem, podendo custar de R$ 200 a mais de R$ 2 mil; itens originais podem custar R$ 50 mil

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Bolsas falsificadas expostas na 25 de Março, no centro de São Paulo



O comércio ilegal de bolsas de grife falsificadas ocorre com intensidade e à luz do dia em plena região central da cidade de São Paulo. As vendas ocorrem sem qualquer tipo de fiscalização na região da rua 25 de Março, uma das áreas mais movimentadas do comércio paulistano. As imitações dos produtos das marcas famosas são vendidas sem que haja as presenças de policiais ou de agentes da Receita Federal. A denúncia foi feita pelo e-mail sos@jovempan.com.br. A reportagem foi até o local e constatou que os vendedores tentam de tudo para conquistar os clientes e oferecem um vasto leque de opções de pagamento, com desconto, à vista, no crédito, parcelado e até sem cobrança da taxa do cartão de crédito. Um item verdadeiro chega a custar, dependendo do modelo, R$ 50 mil. As empresas que pagam os impostos sofrem com a concorrência desleal do mercado clandestino, que vende as bolsas falsificadas por R$ 200 e até R$ 2 mil. As réplicas tem divisões na parte de dentro da bolsa, com etiquetas especiais e até certificado de garantia falsificado. As bolsas são classificadas de acordo com o acabamento: as tops e a supertops, que são chamadas de premium e são muito semelhantes às bolsas verdadeiras.

*Com informações do repórter Daniel Lian