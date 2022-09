Governo celebra PIB acima do previsto e deve aumentar previsão de crescimento para 2022

Crescimento da economia brasileira está acima dos apresentados pelos países do G7, principais potenciais econômicas mundiais

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Rogério Boueri, secretário de Estudos Econômicos do Ministério da Economia



Para o Ministério da Economia, o crescimento de 1,2% do PIB brasileiro neste segundo trimestre de 2022 em comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano é motivo de comemoração. O dado foi apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quinta-feira, 1º de setembro. O secretário de Estudos Econômicos do Ministério da Economia Rogério Boueri afirmou que, neste cenário, ainda se o Brasil deixar de crescer no segundo semestre de 2022, o resultado final do PIB do ano já ficará acima de 2%, o que também indica que a projeção do ministério, de que o crescimento do PIB ficaria neste ano em 2,5% já pode ser um dado considerado defasado e seria preciso rever os estudos de projeção, para que eles possam chegar a mais próximos da realidade. “Eu já te adianto que 2% já está datado. Já está em 2,4%. E a gente não acha que o Brasil vai parar de crescer no terceiro trimestre. Então posso dizer que, sim, o 2% já está datado. Já era. Vai ter que subir”, afirmou.

Boueri chegou a dizer que o governo federal não esperava um crescimento neste patamar, que já havia apresentado uma projeção pessimista em relação à realidade, que não era possível dizer que o governo sempre se mantenha otimista em relação ao mercado, já que suas projeções seriam ainda abaixo do que tem sinalizado na prática. Ao fazer a análise a respeito do crescimento do PIB, o secretário afirmou que o consumo das famílias tem ficado forte nos últimos meses, enquanto a agropecuária está com um crescimento fraco, por conta de sazonalidades, inclusive da própria safra da agricultura brasileira. Outro dado comemorado é o fato de que o Brasil teve crescimentos econômicos expressivos, já que, neste ano, o crescimento da economia brasileira está acima dos crescimentos apresentados pelos países do G7, principais potenciais econômicas mundiais.

*Com informações da repórter Paola Cuenca