Comissão convida Moraes para explicar inquéritos das fake news

Grupo do Senado quer que ministro forneça esclarecimentos e participe de uma audiência pública para debater o conflito de opiniões a respeito das investigações

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou nesta terça-feira, 9, um convite para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), forneça esclarecimentos sobre os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. O requerimento aprovado é de autoria do senador Eduardo Girão (Podemos) e pede uma audiência pública para debater o conflito de opiniões a respeito das investigações. “Por que a PGR, por exemplo, mandou arquivar o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos e o ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito que, ao meu ver, é completamente ilegal. Porque ele é vítima, ele é juiz, ele é delegado, ele é tudo ao mesmo tempo”, afirmou o parlamentar no plenário do Senado Federal. Alexandre de Moraes foi apenas convidado pela Comissão, que não pode convocar alguém que não seja ministro de Estado ou titular de um órgão subordinado ao governo. Por isso, o ministro do STF não é obrigado a comparecer. Em entrevista à Jovem Pan News, Girão criticou a possibilidade do ministro faltar na comissão.

“É mais uma possibilidade deles calçarem as sandálias da humildade, descerem do pedestal e vir explicar. Não é apenas para os Senadores, não é apenas para os outros convidados, que já vieram em outros convites e faltaram, mas é para a sociedade, o brasileiro. Eles enchem a boca para falar sobre democracia, mas na prática não dialogam pela democracia. E o Senado, pela terceira vez, está convidando o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre esse inquérito ilegal que é o inquérito das fake news e atos antidemocráticos”, declarou o senador. No início de julho, o ministro do STF já tinha sido convidado para participar de uma audiência, também a pedido de Girão, junto com o ministro Luís Roberto Barroso. Ambos recusaram o convite na ocasião.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro