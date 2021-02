Comissão de Orçamento convida ministros para detalhar gastos federais para 2021

Paulo Guedes, Milton Ribeiro e Eduardo Pazuello foram convidados pelo colegiado para as audiências; no entanto, por eles podem aceitar ou recusar a ida à comissão

Wagner Pires/Estadão Conteúdo Paulo Guedes, ministro da Economia



A Comissão Mista de Orçamento cobra detalhes dos gastos federais para 2021 e faz convites a ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. Foram chamados a dar explicações: Paulo Guedes, da Economia; Milton Ribeiro, da Educação e o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. O deputado José Nelto (Podemos), autor do convite a Paulo Guedes, demonstra preocupação com a área social do governo. “É importante esse debate nesta comissão para que nós possamos garantir orçamento para essa área. E seria importante a presença do ministro da Economia nesta comissão”, disse. Ele acrescenta que a comissão tem de cobrar o governo pelos investimentos em áreas fundamentais, como saúde.

A presidente da Comissão Mista de Orçamento, Flávia Arruda (PL) pediu pressa pela definição das datas das audiências com os ministros. “Já serão enviados os comunicados, com convites e, assim que possível, cada deputado, senador, que puder fazer reforço aos seus convidados que os façam pelo nosso prazo estar muito apertado”, afirmou. Parlamentares sugeriram para deputada Flávia Arruda que as audiências com os ministros sejam no mesmo dia. Por se tratar de um convite e não uma convocação, eles podem aceitar ou recusar a ida à comissão.

*Com informações do repórter Vitor Brown