Comissão do Senado vota nesta semana convocação do presidente do Banco Central

Expectativa é de que o grupo de Assuntos Econômicos aprovem a ida de Roberto Campos Neto à Casa Alta do Legislativo; servidor deve falar sobre a condução do órgão e explicar a composição da taxa de juros

Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Roberto de Oliveira Campos Neto é o atual presidente do Banco Central do Brasil



A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta semana a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que o executivo dê explicações sobre a atual política de juros do órgão. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e os membros da comissão aguardam a aprovação de um convite que deverá ser votado na próxima terça-feira, 14, para que Campos Neto fale sobre a Selic – a taxa básica de juros. Nas últimas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disparou diversas críticas contra o mandatário do Banco Central à respeito da alta dos juros – que atualmente encontra-se em 13,75% – e sobre o relacionamento de Campos Neto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Há a suspeita de que o chefe do órgão econômico estaria atuando na tentativa de dificultar o governo de Lula desde o momento em que o petista assumiu seu terceiro mandato presidencial à frente do Planalto. Roberto respondeu que não tinha nenhuma interferência e que as suas ações aconteceriam de maneira natural, além de estar disposto a responder a qualquer questionamento ou convite de Lula para uma conversa. O chefe do Executivo federal, no entanto, não aceitou ou realizou uma oferta para uma conversa entre ambos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), passou a acenar para o presidente do Banco Central. Mesmo com a diminuição dos ataques de Lula a Campos Neto, há questionamentos por parte dos petistas sobre a atuação do chefe do Bacen. A expectativa dos senadores é esclarecer e sanar dúvidas sobre a taxa de juros e a atuação de Campos Neto.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro