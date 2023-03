Zema sobe o tom contra MST: ‘Não vamos tolerar invasão de terra em Minas Gerais’

Governador gravou vídeo contra as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e afirmou que o ‘homem do campo’ terá segurança e paz para trabalhar

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante reunião presidencial, com governadores dos estados e do Distrito Federal, realizada na cidade de Brasília, DF, nesta sexta-feira, 27



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), gravou e divulgou um vídeo no último sábado, 11, em que sobe o tom contra invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em solo mineiro. Segundo o chefe do Executivo estadual, as invasões não devem ocorrer e já há um trabalho intenso para que os produtores do Estado tenham tranquilidade para desenvolver sua atividade sem a preocupação de novas invasões. “Nós fazemos questão de dar paz para o homem do campo através de uma segurança reforçada e inibindo qualquer tipo de invasão. Cerca existe para ser respeitada. Aqui em Minas, não vamos tolerar invasão. O homem do campo precisa de segurança e paz para trabalhar”, disse Zema. O número de invasões aumentou nos últimos dias, principalmente durante o “Carnaval Vermelho”. No sul da Bahia, três fazendas da empresa Suzano, foram invadidas e só foram desocupadas após a realização de uma reunião entre as lideranças do MST, de representantes empresariais, do governo baiano e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A promessa é de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) acelere a reforma agrária no Estado da Bahia.

*Com informações do repórter David de Tarso