Comissão prioriza emergência climática e crise de refugiados em plano no Congresso

Senadores e deputados federais selecionaram uma série de temas para tratar até dezembro de 2022

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília



A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional aprovou nesta semana o plano de trabalho até o fim de 2022. Será uma agenda reduzida e seletiva, em razão das eleições. Até dezembro, a relatora da comissão, senadora Mara Gabrilli (PSDB), confirmou que o colegiado quer tratar do refúgio dos afegãos que vem para o Brasil por meio da emissão de visto humanitário, o futuro da Operação Acolhida, que atende os venezuelanos em Roraima, e os reflexos da crise climática no fluxo interno migratório no Brasil. De acordo com a relatora, a comissão vai propor audiências públicas para debater o futuro da Operação Acolhida para considerar o próximo mandato presidencial. Outra audiência pública que deve ser proposta é a que debaterá os impactos da crise climática na crise humanitária global. Os deputados e senadores aprovaram sete requerimentos que viabilizam estas audiências e visitas técnicas. Além disso, um debate foi proposto pelo senador Paulo Paim (PT) para discutir a xenofobia no Brasil e no mundo.

*Com informações da repórter Iasmin Costa