Comitê científico libera queima de fogos no réveillon de Copacabana

EFE Réveillon em Copacabana com tradicional queima de fogos



O comitê científico do Estado do Rio de Janeiro autoriza a queima de fogos na virada de 2021 para 2022 em todos os 92 municípios fluminenses, desde que haja a garantia de que não haverá aglomeração de pessoas na cidade, pela preocupação com a pandemia da Covid-19 e a nova cepa Ômicron. A decisão foi tomada em reunião na última quarta-feira, 8. Algumas recomendações serão feitas para evitar a concentração de pessoas em uma resolução da secretaria estadual de Saúde, que balizará o que pode e o que não pode. O documento deve ser publicado até a próxima sexta-feira, 10. Especificamente para o bairro de Copacabana, que tradicionalmente reúne muita gente na virada do ano, há recomendações de que o estacionamento de carros seja proibido na orla no dia 31 de dezembro; transportes públicos parem de funcionar horas antes da virada do ano; além de que só seja permitido participar da queima de fogos os moradores do bairro e turistas que estejam hospedados na região.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga