Comitê de agência dos EUA recomenda imunização de crianças com vacina da Pfizer

Grupo independente indica o uso do composto para vacinação da população de 5 a 11 anos

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Farmacêutica Pfizer entregou à FDA um estudo que demonstra eficácia de 90% da vacina para a população de 5 a 11 anos



O comitê independente da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), recomendou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para imunização de crianças com idades entre 5 e 11 anos. A decisão foi divulgada após semanas de análise, mas não é definitiva, já que ainda cabe à agência reguladora aprovar o posicionamento e será necessário o aval positivo do Conselho do Centro de Controle de Doenças para que os imunizantes sejam liberados. Na semana passada, a farmacêutica Pfizer entregou à FDA um estudo que demonstra eficácia de 90% da vacina para a população de 5 a 11 anos. A pesquisa contou com a participação de mais de 2,2 mil crianças na faixa etária, com 1,5 mil recebendo o imunizante (com apenas ⅓ da dose dada para os adultos) e pouco mais de 700 o placebo em intervalos de três semanas. Ao todo, apenas três crianças imunizadas e 16 que receberam o placebo tiveram a doença. Agora, se vacinação de crianças for aprovada pelos órgãos competentes, ao menos 28 milhões de pessoas dessa faixa etária devem receber o imunizante nos Estados Unidos.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano