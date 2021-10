Rio de Janeiro quer vacinar crianças a partir de 5 anos contra a Covid-19

Decisão está condicionada à permissão da Anvisa e, por isso, não há previsão para quando deve começar

Marcelo Camargo/Agência Brasil



A cidade do Rio de Janeiro aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para começar a vacinar crianças com mais de cinco anos de idade contra a Covid-19. A decisão foi tomada pelo comitê científico que presta assistência à prefeitura da cidade no enfrentamento à pandemia. Entretanto, o processo de imunização depende de coordenadas da Anvisa, por isso, até o momento, não há previsão de quando esse grupo poderá receber as vacinas. Por enquanto estão sendo vacinados, com o imunizante da Pfizer, apenas os adolescentes de 12 a 17 anos. A prefeitura do Rio vem defendendo o avanço da vacinação para poder flexibilizar, cada vez mais, as medidas restritivas e já trabalha com a perspectiva de, até o final de novembro, não haver mais nenhuma medida de restrição na cidade – condicionando a esse avanço em um ritmo desejado. Ainda faltam dois milhões de cariocas serem imunizados para que a meta possa ser cumprida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga