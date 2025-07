Companhia aérea americana pode adiar aquisição de jatos da Embraer

CEO da SkyWest afirmou que empresa dos EUA ‘não tem nenhuma intenção’ de arcar com sobretaxa de 50% nas aeronaves da gigante brasileira

Divulgação/Embraer Embraer tem encomenda para SkyWest 74 aeronaves, com um cronograma de entrega que se estende até 2032



A companhia aérea norte-americana SkyWest anunciou a possibilidade de adiar a compra de aeronaves da Embraer, decisão motivada pelo novo aumento tarifário imposto pelo governo dos Estados Unidos. O CEO da SkyWest, Chip Childs, durante a apresentação do balanço do segundo trimestre da empresa, declarou que a companhia “não tem nenhuma intenção” de arcar com a sobretaxa de 50% nos jatos da empresa brasileira. A encomenda total envolve 74 aeronaves, com um cronograma de entrega que se estende até 2032. Embora os planos para as entregas de 2025 estejam mantidos, o CEO afirmou que a empresa possui “flexibilidade” para adiar ou mesmo cancelar os pedidos futuros, dependendo da manutenção da tarifa.

A Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves do Brasil, pode ser duramente impactada caso o aumento tarifário entre em vigor na próxima sexta-feira (1º). Embora a possibilidade de exclusão de setores específicos, como o da Embraer, tenha sido discutida, tal medida poderia resultar no encarecimento das passagens aéreas internas nos Estados Unidos. Uma alternativa considerada seria a abertura de fábricas da Embraer em solo americano, mas essa solução traria consigo custos elevados e desafios logísticos consideráveis.

A incerteza gerada por essas tarifas também afeta o mercado financeiro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou sua reunião com um consenso sobre a manutenção da taxa Selic em 15%. A incerteza tarifária está impactando o valor do dólar, que já se encontra em um patamar mais alto, o que pode, por sua vez, aumentar a inflação. Nesse contexto, a taxa Selic deve permanecer elevada como uma medida para conter o risco inflacionário.

