O que se sabe sobre o ataque a tiros em prédio de Nova York que deixou quatro pessoas mortas

Bilhete encontrado no bolso de Shane Tamura sugere que ele estava insatisfeito com a NFL, cuja sede está localizada no local do atentado; atirador tinha um histórico de problemas mentais

Lloyd Mitchell/EFE Agentes da polícia da cidade de Nova York respondem a um incidente com um atirador no centro da cidade



Um trágico ataque a tiros abalou Nova York, resultando na morte de quatro pessoas, incluindo um policial do Departamento de Polícia de Nova York. O incidente ocorreu em um prédio empresarial na Park Avenue, no centro de Manhattan, e deixou a cidade em estado de choque. O atirador, identificado como Shane Tamura, viajou de Las Vegas até Nova York antes de abrir fogo no local. Depois, cometeu suicídio. Entre as vítimas fatais está Didarul Islam, um policial de 36 anos, imigrante de Bangladesh, cuja morte trouxe grande comoção à comunidade local.

As investigações preliminares revelaram que um bilhete encontrado no bolso de Tamura sugere que ele estava insatisfeito com a NFL, cuja sede está localizada no prédio onde ocorreu o tiroteio. Ele alegava que a liga não faz o suficiente para tratar casos de encefalopatia crônica traumática, uma condição associada a golpes na cabeça. Tamura, que jogou futebol americano na adolescência e início da vida adulta — mas nunca profissionalmente —, tinha um histórico de problemas mentais. As autoridades estão investigando se há uma ligação entre seu histórico de saúde e o ataque.

Também há questões sobre o acesso de Tamura a um rifle M4, uma arma de uso militar, apesar de seu histórico de saúde mental conhecido. O ataque reacendeu o debate sobre as leis de posse e porte de armas nos Estados Unidos. A facilidade com que Tamura obteve a arma e viajou de Las Vegas a Nova York para realizar o atentado é um ponto de preocupação para muitos. A polícia de Nova York continua a investigar o caso. Além das vidas perdidas, o ataque deixou outros feridos, incluindo um funcionário da NFL.

