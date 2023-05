Compras para o Dia das Mães devem movimentar R$ 33 bilhões

Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 79% dos brasileiros planejam comprar presentes para a data comemorativa

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com pesquisa, alguns itens são considerados preferenciais pelos compradores, como roupas, acessórios e calçados



O Dia das Mães está chegando e o comércio apresenta otimismo, já que a data é considerara a 2ª melhor do ano em relação à vendas, perdendo apenas para o Natal. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a movimentação deve ser de R$ 33 bilhões. Uma pesquisa realizada pela Confederação aponta que 79% dos entrevistados deve comprar pelo menos um presente para as mães, com cerca de 128 milhões de brasileiros planejando comprar este presente. A média é de 2 presentes por pessoa, com valor médio de R$ 258. De acordo com a pesquisa, alguns itens são preferenciais, como acessórios, roupas e calçados. Outro dado do levantamento mostra que 72% dos entrevistados pretende fazer as compras de forma física, mesmo com o comércio digital crescendo durante a pandemia. Na Rua 25 de Março, um dos centros comerciais de São Paulo, o domingo, 7, foi de grande movimentação, e a expectativa é de que o movimento seja intensificado na sexta-feira e no sábado, véspera da data comemorativa.

*Com informações da repórter Camila Yunes